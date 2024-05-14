Общее количество жителей Риги, опубликованное в базах данных латвийского Центрального статистического управления (ЦСУ) за 2023 год, может вызвать путаницу, так как оно существенно отличается от количества жителей Риги, которое можно получить, если считать по микрорайонам.

Рига состоит из 58 микрорайонов. По данным apkaimes.lv, в 2022 году в Риге проживало 605,8 тысячи жителей, а в 2023 году - 614,5 тысячи жителей.

Экспериментальные статистические расчеты ЦСУ показывают, что на начало 2023 года в Риге должно было проживать 580,3 тыс. жителей.

С другой стороны, согласно официальной статистике Литвы, на 1 января 2024 года в Вильнюсе было 602,4 тысячи жителей. Что из этого следует? Создание долгосрочной стратегии, основанной на предположении, что Рига навсегда останется крупнейшим балтийским городом, нереалистично.

С началом российской войны в Украине экономическое значение России постепенно снижается и одновременно снижается экономическое значение Рижского порта.

Рига больше не является финансовым центром стран Балтии. "Капитальный ремонт" латвийской финансовой системы сделал финансовым центром Балтии Литву и Вильнюс.

Что по-прежнему поддерживает Ригу в качестве важного участника балтийской интеграции? Во-первых, это географическое положение. Вы не можете поехать из Таллинна в Вильнюс, не пересекая Латвию. Второй и самый сильный козырь - это авиасообщение в Рижском аэропорту.

Фактически следует рассматривать общую балтийскую стратегию, в которой было бы три интеграционных центра, специализирующихся на определенной сфере деятельности, и Рига была бы не главным, а лишь одним из них.

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