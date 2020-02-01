LTV7: Вентспилсский торговый порт до сих пор "под санкциями"

Санкции с Вентспилсского порта были сняты еще в декабре, однако до сих пор остаются предприятия, у которых проблемы с банками.
В том числе, они не могут получить деньги от клиентов. Одно из таких предприятий - Вентспилсский торговый порт. Об этом сообщает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".
В начале декабря Америка внесла Айвара Лембергса в черный список. Когда-то он был связан с Вентспилсским торговым портом, значился, как истинный получатель выгоды. Но больше 10-ти лет назад в 2007-м и в 2008-м суд наложил арест на его доли, они перешли под контроль государства.
Но, так как в регистре предприятий появляется имя Айвара Лембергса, дальше уже никто не разбирается, на банковские операции наложены ограничения.
За это время удалось добиться только того, чтобы ограничения не касались зарплат и коммунальных платежей.
"На сегодняшний день не происходит расчета с клиентами, - подтверждает представитель Вентспилсского торгового порта Алина Ругине. - Мы работаем, обслуживаем своих клиентов, потому что у нас есть долгосрочные обязательства. Но мы не можем получить деньги за свою услугу".
Предприятие верит и надеется, что эта ситуация разрешится быстрее, чем закончатся деньги на счету, в том числе на зарплаты и коммунальные платежи.
По словам нового управляющего Вентспилсским портом Андриса Пурмалиса, на сегодняшний день в порту нет санкционных персон, поэтому банки не имеют право ограничиваться работу терминалов.
"Предприятия, которые работают у нас в порту, мы их знаем, мы их проверяли, - говорит Андрис Пурмалис. - И если мы с ними работаем, не надо выставлять их на посмешище, я вам этот счет заплачу, а этот не заплачу. Что это такое, где мы живем?!"
По словам Андриса Пурмалиса с банками, которые "упали перед выстрелом", Вентспилсский порт прекратил сотрудничество.
Видео: Сюжет LTV7 "Что не так с Вентспилсом"