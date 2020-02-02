Что из продовольственных товаров за год подорожало больше всего?

По сравнению с январем прошлого года в первый месяц этого года цена шампиньонов выросла на 52,1% до 2,19 евро за 500 граммов, тогда как цена моркови снизилась на 38,7% до 0,38 евро за килограмм.

Цена сыра "Российский" за килограмм по сравнению с январем прошлого года повысилась на 10,7% до 7,79 евро, сыра "Голландский" - на 1,7% до 7,06 евро.

Десяток яиц размера М стоил в среднем 1,58 евро, что на 3,7% меньше, чем в январе прошлого года.

Сосиски "Ракверские" подешевели на 7% до 4,94 евро за килограмм, сардельки в январе этого года в среднем стоили 4,87 евро за килограмм, что на 3,4% меньше января 2019 года, а цены кур и бройлеров понизились на 0,4% до 2,63 евро за килограмм.

Упаковка белого хлеба весом 300 граммов в январе стоила 0,54 евро, что на 28,6% больше января 2019 года. Манка подорожала на 27% до 1,27 евро за 500 граммов, серый горох в январе стоил 1,79 евро за килограмм, что на 26,1% больше января прошлого года. Цена овсяных хлопьев выросла на 20,5% до 0,88 евро за 500 граммов, гречки - на 12,5% до 2,07 евро за килограмм, спагетти - на 6,1% до 1,21 евро за 500 граммов.

Подорожали за год мандарины - в январе прошлого года килограмм этих фруктов стоил 1,37 евро, а в этом году 1,74 евро, что на 27% больше. Также выросли цены на киви - до 1,97 евро за килограмм, что на 16,6% больше, чем в январе прошлого года. Цена апельсинов не изменилась - 1,59 евро за килограмм.

Яблоки за год подорожали на 33,9% - до 0,83 евро за килограмм, бананы - на 7,6% до 1,28 евро за килограмм.

Цена помидоров выросла на 17,5% до 2,15 евро за килограмм, лука - на 1,7% до 0,6 евро за килограмм. Длинные огурцы подешевели на 13,5% до 1,79 евро за килограмм, картофель - на 6,2% до 0,45 евро за килограмм, морковь - на 38,7% до 0,38 евро за килограмм.

1,5-литровая бутылка лимонада подорожала на 20,2% до 1,13 евро, литр мультивитаминного сока - на 9,8% до 1,57 евро, литр томатного сока - на 15,7% до 1,55 евро, бутылка Coca-Cola 500 мл - на 2,7% до 0,77 евро.