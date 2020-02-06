Немиро отверг обвинения в политическом вмешательстве в конкурс Latvenergo

Ранее на этой неделе Немиро принял решение об отстранении от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии. Сам Эглитис считает, что решение министра связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo советника Немиро Павла Ребенка.

Немиро подчеркнул, что принять участие в конкурсе на места в совете Latvenergo мог любой желающий, кроме того, конкурсом руководил госсекретарь Минэкономики, который и должен принять окончательное решение о новом совете предприятия.

"Я в этот процесс политически не вмешивался. Мне все равно, [будет ли назначен в совет Latvenergo] Ребенок или нет",

— подчеркнул министр экономики, добавив, что любое решение в отношении совета энергокомпании будет согласовываться с премьер-министром.

Немиро сообщил, что конкурс на должности членов совета Latvenergo завершился, но органы безопасности все еще проводят оценку лиц, выбранных для работы в совете энергокомпании.

Как уже сообщал Русский TVNET, министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.