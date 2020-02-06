Немиро отверг обвинения в политическом вмешательстве в конкурс Latvenergo

В конкурсе на должности членов совета Latvenergo не было политического вмешательства, заявил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро.
Ранее на этой неделе Немиро принял решение об отстранении от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии. Сам Эглитис считает, что решение министра связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo советника Немиро Павла Ребенка.
Немиро подчеркнул, что принять участие в конкурсе на места в совете Latvenergo мог любой желающий, кроме того, конкурсом руководил госсекретарь Минэкономики, который и должен принять окончательное решение о новом совете предприятия.
"Я в этот процесс политически не вмешивался. Мне все равно, [будет ли назначен в совет Latvenergo] Ребенок или нет",
— подчеркнул министр экономики, добавив, что любое решение в отношении совета энергокомпании будет согласовываться с премьер-министром.
Немиро сообщил, что конкурс на должности членов совета Latvenergo завершился, но органы безопасности все еще проводят оценку лиц, выбранных для работы в совете энергокомпании.
Как уже сообщал Русский TVNET, министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.