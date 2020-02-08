Простые, но важные советы во время использования Smart-ID

В конце прошлого года число пользователей приложения в Латвии достигло почти одного миллиона - зарегистрированы уже 916 тысяч, и, по сравнению с январем 2019 года, их число выросло примерно на 35%. Двухступенчатая аутентификация Smart-ID ограничивает мошеннические действия, однако и каждый сам должен позаботиться, чтобы случайно не подтвердить инициированные другими платежи и не передать свои финансовые средства в руки злоумышленников.

Никогда не вводите код, если в тот момент не используете интернет-банк

"Smart-ID обеспечивает двухфакторную аутентификацию, которая куда безопаснее ранее используемых кодовых карт, которые было проще потерять, да и коды были статичными - те, что напечатаны на карте. Однако это не меняет того, что пользователям интернет-банка по-прежнему стоит быть внимательными и самим заботиться о безопасности своих данных.

Одно из главных условий - никогда не вводить в своем приложении Smart-ID PIN-коды, если сам в тот момент не используешь интернет-банк или мобильный банк и не совершал сделку.

Это может свидетельствовать о ситуации, что в тот момент кто-то другой пытается получить доступ к вашему интернет-банку", - отмечает руководитель сегмента частных лиц Luminor Нормунд Рудзитис.

Совпадает ли код в интернет-банке с кодом в телефоне?

В начале сделки код, который обычно появляется в интернет-банке, например, в компьютере, должен точно совпадать с кодом, который в тот момент показывает приложение Smart-ID на телефоне. Перед введением PIN-кода обязательно нужно убедиться, что оба кода совпадают, и лишь потом можно продолжать совершение сделки. Если коды не совпадают, то есть очень большой риск, что в тот момент кто-то другой попытается получить доступ к интернет-банку и код не в коем случае не нужно вводить.

Украден или потерян телефон

Если смартфон, на котором используется приложение Smart-ID, украден или потерян, первый шаг - удалить свой счет Smart-ID, чтобы у злоумышленников не было возможности его использовать.

"Чтобы закрыть свой счет, можно как связаться с центром обслуживания клиентов Smart-ID, позвонив по номеру +371 6766 5001, так и сделать это самому на портале самообслуживания Smart-ID. К порталу можно подключиться с идентификационной картой жителя Латвии. Если есть различные активные счета Smart-ID на различных устройствах, то подключиться к порталу самообслуживания можно, используя другие устройства, в которых работает приложение Smart-ID", - рассказала руководитель Smart-ID в Латвии Санита Мейере.

Соблюдай и другие основные правила безопасности

Используя Smart-ID, как и любую другую платформу, ваши данные защищают пароли, однако нужно соблюдать и привычные основные правила безопасности, чтобы случайно не передать свои пароли в руки мошенников.