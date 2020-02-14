Ализе Лим - теннисистка с глазами, в которые невозможно не влюбиться

Ализе родилась в Париже 13 июля 1990 года. Её мама - француженка по имени Николь, а отец - Куанг Лим из Вьетнама. Именно этому редкому смешению кровей Ализе обязана своей необычной внешностью.

Девушка не единственный ребёнок в семье - у неё есть сестра Мелоди и брат Эмрик, но теннисом занимается лишь Ализе. В этот вид спорта девушка пришла в возрасте четырёх лет и за время своей карьеры попробовала себя как в парном, так и одиночном разряде.

Своими кумирами в теннисе Ализе называет Мартину Хингис и Анну Курникову. Правда, повторить достижения этих теннисисток у неё не получилось. В активе француженки семь побед на турнирах ITF, а лучший результат на турнирах "Большого шлема" - первый раунд Roland Garros в 2014 и 2017 годах.

По состоянию на февраль 2020 года, французская теннисистка находится на 601-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 812-й - в парном. Наивысшей ступенькой в мировом рейтинге для Ализе было 135-е место, которого она достигла в 2014 году.