Пт, 14.02.2020
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Ализе Лим - теннисистка с глазами, в которые невозможно не влюбиться
Instagram недели

Ализе Лим

ФОТО: instagram.com/alizelim

Уверены, что среди наших читателей мало тех, кто знаком с теннисисткой Ализе Лим. Да даже среди поклонников тенниса таких знатоков не очень много. Всё дело в том, что Ализе не самая сильная представительница этого вида спорта, но она определённо заслуживает большего внимания.

Ализе родилась в Париже 13 июля 1990 года. Её мама - француженка по имени Николь, а отец - Куанг Лим из Вьетнама. Именно этому редкому смешению кровей Ализе обязана своей необычной внешностью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка не единственный ребёнок в семье - у неё есть сестра Мелоди и брат Эмрик, но теннисом занимается лишь Ализе. В этот вид спорта девушка пришла в возрасте четырёх лет и за время своей карьеры попробовала себя как в парном, так и одиночном разряде.

Своими кумирами в теннисе Ализе называет Мартину Хингис и Анну Курникову. Правда, повторить достижения этих теннисисток у неё не получилось. В активе француженки семь побед на турнирах ITF, а лучший результат на турнирах "Большого шлема" - первый раунд Roland Garros в 2014 и 2017 годах.

По состоянию на февраль 2020 года, французская теннисистка находится на 601-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 812-й - в парном. Наивысшей ступенькой в мировом рейтинге для Ализе было 135-е место, которого она достигла в 2014 году.

Есть зато другой рейтинг, в котором Ализе практический всегда попадает в топ-10. Речь идёт о списке самых красивых теннисисток мира. Убедитесь сами:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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