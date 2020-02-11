Глава МИД Эстонии против смягчения визового режима с Россией

Выступая во вторник в парламенте с изложением внешней политики правительства Рейнсалу, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что набирающие в Эстонии большую популярность российские электронные визы "не несут с собой угрозы безопасности нашей страны".

Он отметил, что Эстония заинтересована в том, чтобы ее граждане и прежде всего жители приграничных регионов могли пересекать границу с как можно меньшим количеством препятствий.

В то же время он заявил, что в свете нынешних отношений между ЕС и Россией не следует поднимать вопрос об облегчении визового режима. "Я не думаю, что это разумно", - сказал глава МИД.

По данным посольства РФ в Эстонии из более чем 100 тысяч электронных виз для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около трети разрешений пришлось на жителей Эстонии.