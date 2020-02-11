Глава МИД Эстонии против смягчения визового режима с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не считает угрозой для безопасности государства выдаваемые Россией электронные визы, но против облегчения с ней визового режима, сообщает Rus.Postimees.
Выступая во вторник в парламенте с изложением внешней политики правительства Рейнсалу, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что набирающие в Эстонии большую популярность российские электронные визы "не несут с собой угрозы безопасности нашей страны".
Он отметил, что Эстония заинтересована в том, чтобы ее граждане и прежде всего жители приграничных регионов могли пересекать границу с как можно меньшим количеством препятствий.
В то же время он заявил, что в свете нынешних отношений между ЕС и Россией не следует поднимать вопрос об облегчении визового режима. "Я не думаю, что это разумно", - сказал глава МИД.
По данным посольства РФ в Эстонии из более чем 100 тысяч электронных виз для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около трети разрешений пришлось на жителей Эстонии.
Как уже ранее сообщал TVNET, российские власти ведут работу над тем, чтобы уже с 2021 года граждане 53 стран (включая Латвию) могли въехать на территорию любого субъекта Российской Федерации по краткосрочной 16-дневной электронной визе, сообщает издание "Коммерсантъ". В 2019 году году российскими властями уже был введен упрощенный порядок въезда в Калининградскую область и Санкт-Петербург по электронной визе. Как заявил в интервью изданию заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, эксперимент хорошо себя зарекомендовал: всего было оформлено 199 тыс. виз, и 80% из них уже были использованы.