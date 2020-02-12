Детская онкология в Латвии: куда обращаться за помощью?

Берзиня-Мейране напоминает родителям, которым приходится проходить тяжелый процесс лечения онкологического заболевания у ребенка, что нужно поддерживать друг друга и держаться вместе, так как продолжительное и наполненное эмоциями лечение может обострить отношения в семье.

Также важно следить за рекомендациями лечащего врача, работать в команде и избегать самодеятельности в лечении ребенка. Она также советует не забывать о том, как себя чувствуют в семье другие дети, ведь они тоже очень переживают. Поэтому важно, чтобы на этом трудном для семьи этапе они тоже чувствовали внимание и заботу.

Миссия – забота о здоровье детей

Дамбиня поясняет, что ФДБ работает по нескольким основным направлениям, чтобы заботиться о здоровье детей, привлекая поддержку общества.

В своей повседневной деятельности ФДБ тесно сотрудничает с ДКУБ, куда ежегодно за помощью обращаются тысячи родителей маленьких пациентов. Поэтому ФДБ работает над тем, чтобы улучшить инфраструктуру ДКУБ, помочь специалистам повысить свою квалификацию и создать в больнице дружественную среду для детей и родителей.

Еще одно важное направление в деятельности ФДБ – это оказание детям индивидуальной помощи, необходимой для оплаты тех расходов на лечение, которые не покрываются государством.

Дамбиня отмечает, что ФДБ каждый год выделяет большие ресурсы также маленьким онкологическим пациентам, поскольку эти заболевания требуют как больших финансовых и временных ресурсов, так и эмоциональной и психологической устойчивости. Поэтому помощь, доступная детям с онкологическими заболеваниями, становится все более широкой и разнообразной – родителям помогают не только материально, но и предоставляется эмоциональная, психологическая поддержка и благоустроенная среда в больнице.

В 2019 году на поддержку маленьких онкологических пациентов и отделение онкологии ФДБ израсходовал более 201 505 евро, из которых 21 000 евро были пожертвованы BENU Aptieka. Всего благодаря поддержке BENU Aptieka в 2019 году ФДБ смог помочь 29 детям. Эта помощь была разнообразной – медикаменты, зарубежные консультации, дорожные расходы и др.

Важно отметить, что сегодня в онкологическом отделении ДКУБ есть специалист, который оказывает именно эмоциональную поддержку детям и родителям, обсуждая с ними психологические аспекты процесса лечения.

Важно сотрудничество и участие всех вовлеченных сторон

Дамбиня рассказывает, что чаще всего с просьбой о помощи в ФДБ обращаются именно лечащие врачи, которые хорошо знаю, что необходимо ребенку, что же касается вопросов самочувствия ребенка, то о них мы чаще всего узнаем от старшей сестры или сотрудничая с Родительским советом ДКУБ.

Мама Mарета Берзиня-Мейране также подчеркивает, что одна из предпосылок успешного лечения – это сотрудничество с лечащим персоналом и всеми вовлеченными сторонами. Так же считает и директор BENU Aptieka Latvija Анете Рожкална.

Она отмечает, что BENU Aptieka уже третий год проводит благотворительную кампанию Искренность против болезни!

Помогай вместе с BENU! Цель кампании – не только организовать сбор средств на лечение маленьких онкологических пациентов и самим включиться в сбор пожертвований, но и актуализировать тему детской онкологии в обществе и проинформировать родителей о доступной информационной, эмоциональной и финансовой поддержке в случае заболевания ребенка.

Рожкална поясняет, что компании могут обратиться к своим клиентам и партнерам по сотрудничеству, призвав их оказать совместно поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Дамбиня подчеркивает, что для ФДБ очень важно долгосрочное сотрудничество и осознание того, что они из года в год могут рассчитывать на помощь и не допускать, чтобы какая-нибудь семья, обратившаяся за помощью в ДКУБ, получила отказ.

Дискуссия проводилась в рамках организуемой BENU Aptieka благотворительной кампании Искренность против болезни!

Собранные во время кампании средства используется, чтобы оплатить те расходы на лечение онкологических заболеваний у детей, которые не покрываются государством.