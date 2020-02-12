СГД закручивает гайки: банки обяжут выдавать еще больше данных о клиентах

Как поясняет представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис, пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег вводит подобное требование ко всем странам-участницам ЕС.

"Сейчас происходит процесс перенятия этих требований в национальное законодательство. Аналогично тому, как уже сейчас сообщается об открытии банковского счета у физического лица, резидента или нерезидента, коммерческие учреждения будут передавать СГД информацию о наличии у клиента (резидента или нерезидента) частного сейфа в банке", - отметил Яроцкис.

Представитель Минфина добавил, что речь не идет о содержимом сейфа. Впрочем, если у СГД есть подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма, служба сможет запросить по сейфу более подробную информацию. Как у СГД, так и у правоохранительных органов будет право запросить информацию в случае подозрений - например, в рамках расследования или криминального процесса.