Вентспилсский порт: перевал грузов "просел" почти на 43%

В январе 2020 года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 807 тыс. тонн наливных грузов, что на 11,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, 209 тыс. тонн генеральных грузов (-6,7%) и 169 тыс. тонн насыпных грузов (в 6,7 раза меньше).

В январе в порту обслужено 129 судов, что на 13 судов меньше, чем за тот же период прошлого года. В порту обслужено 89 сухогрузов и 40 танкеров.

Как уже сообщал Русский TVNET, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря прошлого года на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании "Ventas osta" для управления Вентспилсским портом.

18 декабря OFAC объявило об отмене санкций против Вентспилсского порта и портового управления. Санкции были отменены после того, как мэр Вентспилса Айвар Лембергс вышел из правления порта, а правительство Латвии предприняло шаги, чтобы прекратить влияние Лембергса на деятельность порта.