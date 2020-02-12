Билеты на концерт Стинга продает фирма, чья деятельность прекращена. Есть ли риски?

2 октября в Риге пройдёт концерт британского музыканта Стинга. Стоимость билетов от 50 до 100 евро. Идти ли на этот концерт? И если идти, то не пропадут ли деньги в случае отмены? Такими вопросами задалась Диана. И, чтобы, на них ответить, она решила проверить организатора концерта через базу данных предприятий Lursoft.

"Я обнаружила, что фирма организаторов фактически банкрот. Деятельность прекращена, и 38 тысяч долга по налогам", - рассказывает Диана.

Особо бдительна Диана неспроста. В прошлом году она купила билеты на концерты Энрике Иглесиаса и Алессандро Сафина. Ни один из них не состоялся. Женщина потеряла 190 евро. Концертный организатор Энрике Иглесиаса ArtBG подозревается в мошенничестве. Сейчас полиция расследует это дело. И пока что распространитель билетов Biļešu serviss деньги не возвращает. Организатор второго концерта VIA Concert.

Как говорят в Biļešu serviss, фирма начала возвращать деньги самостоятельно. Но Диана их пока не получила. Так что на концерты она теперь ходит с опаской.

Как же быть со Стингом? В базе данных предприятий действительно указано, что деятельность фирмы организатора BDG Concerts прекращена. И есть долги. Член правления Lursoft Дайга Киопа говорит, что такой статус связан с недавними изменениями законодательства: "Скорее всего это из-за того, что фирма не зарегистрировала истинных получателей выгоды. Теперь в стране такой порядок — все, у кого истинные получатели выгоды не зарегистрированы, находятся на грани прекращения деятельности. Они должны были привести документы в порядок в течение месяца".

Сама фирма организатор также признаёт - проблемы с документацией есть. "Подавая информацию о наших иностранных партнёрах, нужно было подать копии паспортов. Мы их подали, но копии должны были быть нотариально заверены. У нас есть эстонцы, которые тоже все годы с нами работают. Это и был наш недостаток, мы их заверили нотариально и повторно подали", - уверяет руководитель проектов BDG Concerts Ирина Алещенко.

В свою очередь член правления Biļešu Serviss Лига Рубине сообщает, что покупатели могут не беспокоиться: «Чтобы обезопасить потребителей, Biļešu serviss проинформировал организатора концертов, что до момента пока все формальности не будут улажены, деньги предприятию ни за концерт Стинга, ни за другие мероприятия перечислены не будут».

Что касается долга по налогам — по словам предприятия, он уже оплачен, и информация пока просто не обновилась. Но бдительность в подобных случаях необходима, напоминают в центре защиты прав потребителей.

"Всегда перед тем, как купить билет, нужно узнать кто организатор мероприятия — всё ли с ним в порядке. Также безопаснее всего покупать билет с помощью банковской карты, а не денежным переводом. Тогда есть возможность вернуть деньги через банк. Когда есть какие-то подозрения и большой долг, мы бы советовали оценить — нужно ли сейчас покупать билеты. Особенно, учитывая опыт с другими мероприятиями в прошлом году".