Сейм утвердил двух журналистов на должности членов NEPLP

За Калдерауску свои голоса отдали 73 депутата, а за Эглитиса - 70 парламентариев.

Эглитис ранее был журналистом TV3, а также управлял компанией E Komunikacijas. В свою очередь Калдерауска является бывшей журналисткой телеканала LNT, после реорганизации которого она продолжила работу на канале TV3.