Чт, 13.02.2020
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Сейм утвердил двух журналистов на должности членов NEPLP

Иева Калдерауска

ФОТО: LETA

В четверг, 13 февраля, Сейм утвердил журналистов Иеву Калдерауску и Яниса Эглитиса в должностях членов Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

За Калдерауску свои голоса отдали 73 депутата, а за Эглитиса - 70 парламентариев.

Эглитис ранее был журналистом TV3, а также управлял компанией E Komunikacijas. В свою очередь Калдерауска является бывшей журналисткой телеканала LNT, после реорганизации которого она продолжила работу на канале TV3.

Как сообщалось, вакансии в NEPLP появились в результате того, что из-за разногласий с политиками совет покинули два его члена, в том числе председатель НСЭСМИ Даце Кезбере, место которой занял Ивар Аболиньш.

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