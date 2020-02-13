Сейм утвердил двух журналистов на должности членов NEPLP

В четверг, 13 февраля, Сейм утвердил журналистов Иеву Калдерауску и Яниса Эглитиса в должностях членов Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).
За Калдерауску свои голоса отдали 73 депутата, а за Эглитиса - 70 парламентариев.
Эглитис ранее был журналистом TV3, а также управлял компанией E Komunikacijas. В свою очередь Калдерауска является бывшей журналисткой телеканала LNT, после реорганизации которого она продолжила работу на канале TV3.
Как сообщалось, вакансии в NEPLP появились в результате того, что из-за разногласий с политиками совет покинули два его члена, в том числе председатель НСЭСМИ Даце Кезбере, место которой занял Ивар Аболиньш.