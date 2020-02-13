В Литве Maxima и Biovela грозят штрафы за мясо с сальмонеллой

"Согласно закону о пищевых продуктах штраф может составить от 144 евро до 24 тыс. евро", - заявил он на пресс-конференции в четверг.

По словам Сташкявичюса, штрафы грозят как Maxima, так и Biovela Group, поскольку обе компании поступили ненадлежащим образом. Процесс может затянуться на полугода.

"Мы считаем, что обе компании поступили ненадлежащим образом. Как Biovela Group, так и сама Maxima, которая нас не информировала", - сказал он.

По словам Сташкявичюса, к промедлению Maxima с информированием о небезопасном мясе нельзя относиться терпимо, поэтому штраф за это будет строгим.

"К этому замалчиванию и промедлению мы точно не можем относиться терпимо. Мы всегда декларируем и заявляем, что это плохо, и ужесточим санкции. Мы повысим количество штрафов, санкций в будущем, если такие компании не будут сообщать о небезопасных пищевых продуктах. Речь пойдет об остановке или закрытии таких компаний", - сказал один из руководителей PVD.

Сама Maxima заявляет, что не спешила делиться информацией со службой, поскольку ждала результатов анализов.

Торговая сеть Maxima в Литве еще 3 февраля получила ответ из лаборатории о том, что в одном из взятых на пробу продуктов обнаружена микробиологическое загрязнение, однако не спешила информировать об этом службу. Торговля всем свежим мясом в магазинах сети в Литве была остановлена лишь 7 февраля.

Говоря о первичном источники сальмонеллеза, Сташкявичюс упомянул, что скорее всего это был цех Biovela Group, но это сложно отследить, поскольку PVD информировали слишком поздно.

Во вторник Biovela Group сообщила, что возможно зараженное сальмонеллой мясо попало лишь в торговую сеть Maxima в Литве. Maxima, продавшая около 11 тонн возможно зараженных мясных продуктов Biovela Group, в целом уничтожила около 160 тонн мяса различных производителей - всю продукцию свежего мяса, которая была в магазинах на 7 февраля. Компания понесла около 0,5 млн евро убытков.