Сб, 15.02.2020
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Депутат: Даугавпилс мог бы иметь статус второго аэропорта Латвии

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Идея развития международного аэропорта в Даугавпилсе пользуется значительной политической поддержкой, рассказал председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс. 

Сейчас идет работа над предварительным исследованием идеи. По словам политика, нужно понять, какие инфраструктурные объекты развивать, чтобы город был лучше соединен с Латвией и миром. 

По мнению Бондарса, Даугавпилс мог бы иметь статус второго аэропорта в Латвии и служить резервным аэропортом для Рижского. 

Средства на исследование будут взяты из бюджета Министерства охраны среды и регионального развития. Идею развития аэропорта в Даугавпилсе поддерживают депутаты парламентской подкомиссии по проблемам Латгале и руководство Даугавпилса. 

Чтобы превратить Даугавпилсский аэродром в коммерческий аэропорт, нужны инвестиции в размере 30-50 млн евро.

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