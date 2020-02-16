Министр: по восстановленной ветке Мажейкяй-Реньге могут пойти пассажирские поезда

Как сообщает программа телеканала TV3 Ziņas, базирующейся в Мажейкяе компании по нефтепереработке Orlen Lietuva, приходилось использовать более долгий и дорогой путь для доставки нефти в Рижский порт.

Министр сообщения Талис Линкайтс в воскресенье, 16 февраля, посетил восстановленный участок железнодорожных путей, где сообщил, что для Латвии это дополнительная возможность привлечь грузы из этого региона Литвы.

"В ситуации, когда поток грузов из России упал, мы заинтересованы в привлечении каждой тонны железнодорожных грузов", - сказал Линкайтс.

По словам министра, в ближайшее время планируется начать переговоры о пассажирских перевозках по восстановленной ж/д ветке. "Я надеюсь, что самое позднее 2022-2023 году, может начать курсировать пассажирский поезд", - сказал министр.

Видео: Сюжет TV3 о первом грузе по восстановленной ветке Мажейкяй-Реньге