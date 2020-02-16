Министр: по восстановленной ветке Мажейкяй-Реньге могут пойти пассажирские поезда

Участок железной дороги от литовского Мажейкяя до латвийской Реньге был неожиданно закрыт и разобран в 2008 году, якобы по причине плохого состояния путей. Прошли годы, участок восстановили, и в воскресенье, 16 февраля, по нему прошел первый груз нефти.
Как сообщает программа телеканала TV3 Ziņas, базирующейся в Мажейкяе компании по нефтепереработке Orlen Lietuva, приходилось использовать более долгий и дорогой путь для доставки нефти в Рижский порт.
Министр сообщения Талис Линкайтс в воскресенье, 16 февраля, посетил восстановленный участок железнодорожных путей, где сообщил, что для Латвии это дополнительная возможность привлечь грузы из этого региона Литвы.
"В ситуации, когда поток грузов из России упал, мы заинтересованы в привлечении каждой тонны железнодорожных грузов", - сказал Линкайтс.
По словам министра, в ближайшее время планируется начать переговоры о пассажирских перевозках по восстановленной ж/д ветке. "Я надеюсь, что самое позднее 2022-2023 году, может начать курсировать пассажирский поезд", - сказал министр.
Видео: Сюжет TV3 о первом грузе по восстановленной ветке Мажейкяй-Реньге
Участок железной дороги был разобран из-за конфликта литовского госпредприятия по обслуживанию железных дорог и предприятия по нефтепереработки, принадлежащего польской компании Orlen. Еврокомиссия в октябре 2017 года оштрафовала "Letuvos gelezinkeliai" на 27,87 млн евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году рельсы на участке железнодорожных путей из Мажейкяй в Реньге.