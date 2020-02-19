Linna eksinud põder.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Вечером 17 февраля в столичный район Ласнамяэ (Эстония) заглянул лось. На место даже вызвали спасателей, рассказывает Rus.Postimees

Но в итоге лось сбежал сам в неизвестном направлении.

Галерея: По улицам Эстонии прогулялся лось