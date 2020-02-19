RUS TVNETКрасоткаЖивотныеПо эстонским улицам прогулялся лось: пришлось вызывать спасателей 1 19 февраля 2020, 9:43Фото ⟩ По эстонским улицам прогулялся лось: пришлось вызывать спасателейrus.postimees.eeLinna eksinud põder.ФОТО: Eero Vabamägi/PostimeesВечером 17 февраля в столичный район Ласнамяэ (Эстония) заглянул лось. На место даже вызвали спасателей, рассказывает Rus.Postimees. Но в итоге лось сбежал сам в неизвестном направлении.Галерея: По улицам Эстонии прогулялся лось 1 животноеживотныеласнамяэлось