Евросоюз ищет варианты, как закрыть оставленную Британией дыру в бюджете

В пятницу, 21 февраля, в Брюсселе продолжатся начатые в четверг переговоры о бюджете Евросоюза на 2021-2027 год, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. В переговорах примут участие все 27 стран ЕС. Выход Великобритании из состава ЕС привел к недостаче в бюджете союза в размере от 60 до 75 млн евро, которую нужно заполнить - увеличить взносы или сократить расходы.
Переговоры, начатые в четверг, затянулись до ночи. Дипломатические источники сообщают, что должностные лица ЕС переработали план бюджета, и должны представить его странам-участницам сегодня, 21 февраля. В четверг лидеры стран ЕС не смогли прийти к компромиссу о взносах в бюджет и других вопросах. Обычно, дискуссии по бюджету Евросоюза всегда сложные - идет противостояние богатых стран и тех, кто рассчитывает на поддержку и субсидии.
"Наша цель - достичь, чтобы то, что мы даем, не выросло до чрезмерного уровня. Мы преследуем интересы своих налогоплательщиков", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.
Австрия, Дания, Германия, Нидерланды и Швеция выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС, благодаря которым можно закрыть дыру, оставленную после Brexit. Тем временем, большая часть стран-участниц считает, что взносы надо увеличить, чтобы не уменьшалось финансирование, которое они получат на развитие своей инфраструктуры, сообщает LETA, ссылаясь на DPA.
Председатель Евросовета Шарль Мишель в прошлую пятницу представил проект бюджета на 2021-2027 год, который предусматривает, что страны участницы должны будут внести 1,074% от ВВП. Таким образом, бюджет ЕС составил бы триллион евро. Италия и Португалия сообщили, что согласны, однако, другие страны, которые делают самые большие взносы, раскритиковали предложение - они не хотят платить больше 1% от ВВП.
Если следующий бюджет не будет принят до конца года, это может оказать существенное влияние на предпринимателей и ученых, которые полагаются на европейское финансирование, а так же будет потрачено время, которое можно было бы посвятить другим важным вопросам.
В ближайшее время ЕС начнет переговоры с Великобританией о новом торговом соглашении, ожидаются важные саммиты с Китаем и странами Африки, поэтому несогласия в блоке ЕС - не очень хороший сценарий.