Евросоюз ищет варианты, как закрыть оставленную Британией дыру в бюджете

Переговоры, начатые в четверг, затянулись до ночи. Дипломатические источники сообщают, что должностные лица ЕС переработали план бюджета, и должны представить его странам-участницам сегодня, 21 февраля. В четверг лидеры стран ЕС не смогли прийти к компромиссу о взносах в бюджет и других вопросах. Обычно, дискуссии по бюджету Евросоюза всегда сложные - идет противостояние богатых стран и тех, кто рассчитывает на поддержку и субсидии.

"Наша цель - достичь, чтобы то, что мы даем, не выросло до чрезмерного уровня. Мы преследуем интересы своих налогоплательщиков", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Австрия, Дания, Германия, Нидерланды и Швеция выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС, благодаря которым можно закрыть дыру, оставленную после Brexit. Тем временем, большая часть стран-участниц считает, что взносы надо увеличить, чтобы не уменьшалось финансирование, которое они получат на развитие своей инфраструктуры, сообщает LETA, ссылаясь на DPA.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в прошлую пятницу представил проект бюджета на 2021-2027 год, который предусматривает, что страны участницы должны будут внести 1,074% от ВВП. Таким образом, бюджет ЕС составил бы триллион евро. Италия и Португалия сообщили, что согласны, однако, другие страны, которые делают самые большие взносы, раскритиковали предложение - они не хотят платить больше 1% от ВВП.

Если следующий бюджет не будет принят до конца года, это может оказать существенное влияние на предпринимателей и ученых, которые полагаются на европейское финансирование, а так же будет потрачено время, которое можно было бы посвятить другим важным вопросам.