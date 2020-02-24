Вт, 25.02.2020
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Covid-19: Латвия усиливает меры, в Литве рекомендуют ввести чрезвычайное положение

Скорая помощь. Иллюстративное фото

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

В дальнейшем рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) для путешествующих людей будут распространяться и на Иран, Южную Корею и две области Италии - Венето и Ломбардию. Об этом со ссылкой на госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко сообщает агентство LETA.

До сих пор рекомендации SPKC относились к людям, которые недавно вернулись из Китая.

Однако Министерство здравоохранения Италии сообщило о 132 случаях заболевания новым вирусом в стране. Из Ирана и Южной Кореи также поступает информация об относительно большом количестве инфицированных.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле на заседании заверила, что медики скорой помощи полностью готовы к ситуации и алгоритм действий на случай выявления пациентов с коронавирусом проверен.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков подчеркнул, что механизм реагирования в случаях, когда возникает подозрение на возможное заражение коронавирусом Covid-19, до сих пор функционировал эффективно. Он также отметил, что в Латвии не констатировано ни одного случая Covid-19.

Добавим, что в соседней Литве чрезвычайная комиссия уже порекомендовала правительству страны ввести чрезвычайное положение в связи с распространением вируса.

Согласно рекомендациям, если во время поездки или в течение 14 дней после нее появляются симптомы, которые указывают на заболевание дыхательных путей - повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание, - человек должен обратиться к медикам и информировать их о поездке.

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