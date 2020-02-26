На побережье Франции выбросило сотни мертвых дельфинов

Как пишет dpa, до середины февраля на пляжах были найдены около 670 мертвых дельфинов, что больше, чем за тот же период времени в прошлом году.

Организация подсчитала, что за весь 2019 году на побережье Франции были найдены более 11 000 мертвых дельфинов.

Однако организация считает, что истинное число погибших дельфинов значительно больше, так как не всех их выбрасывает на берег.

Pelagis указывает, что многие дельфины, судя по виду, травмировались рыболовным оборудованием.

Защитники окружающей среды считают, что в смертях дельфинов виновны рыболовные сети.