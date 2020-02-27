Газета: мужчина пытался провериться в LIC на коронавирус, но потерпел неудачу

Вернувшийся из Италии житель Латвии после ухудшения самочувствия решил отправиться в Латвийский центр инфектологии (LIC), чтобы проверить, не заболел ли он новым коронавирусом, однако в воскресенье, вопреки обещанному по телефону, его никто не принял, а в другой день работники LIC пытались отговорить пациента от сдачи анализов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
В лечебном учреждении пообещали проанализировать этот случай, чтобы в будущем подобные ошибки не повторялись.
Как пишет газета, мужчина по имени Ренар с 15 по 18 февраля посещал выставку в Милане, после чего вернулся в Латвии, а затем поехал в Варшаву, где встречался с китайцами.
23 февраля он вернулся домой в Айзкраукле и почувствовал характерные для вируса симптомы - болела голова, ломило кости, першило в горле и глазах, поэтому, опасаясь возможного заболевания новым коронавирусом, решил обратиться в LIC.
"В интернете нашел координаты инфектологического центра, увидел информационный баннер. Прочитал, что вне рабочего времени, начиная с 17 часов, можно связаться с дежурным эпидемиологом Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC). Когда позвонил, мне сказали, что очень хорошо, что я позвонил, но было бы лучше, "чтобы вы приехали в Центр инфектологии и сдали анализы". Я поинтересовался, действительно ли они меня примут в воскресенье, на что мне ответили, что больница принимает больных всегда", - рассказал газете Ренар.
23 февраля после 20 часов он приехал в LIC и снова позвонил по номеру, чтобы сообщить, что приехал, так как двери были закрыты. Сотрудник LIC попросил подождать и пообещал, что сейчас все организует - врач придет, все сделают. Однако спустя пять минут мужчине позвонили и сообщили, что все-таки ничего не получится, так как такой возможности нет.
"Спросил, что мне делать. Женщина на другом конце телефона посоветовала ехать в Гайльэзерс, где меня точно смогут госпитализировать", - рассказал мужчина.
"К такому повороту я готов не был. Приехал домой и в понедельник пошел к своему терапевту, чтобы начать лечение. Когда рассказал все врачу, он сказал мне: "Не могу тебе сказать, заболел ли ты коронавирусом, езжай в Ригу и проверься!". Так я и сделал", - рассказал пациент.
Однако во второй раз персонал LIC приветливее не стал.
"Подошел к регистратуре и сказал, что мне необходимо провериться, не привез ли я из Италии коронавирус. В регистратуре у меня спросили, что меня тревожит. Рассказал, что был в Италии, в зоне, где заболевшие, после этого в Польше работал с китайцами. Регистратор поинтересовалась, есть ли у меня симптомы коронавируса. Ответил утвердительно. Сначала она пыталась объяснить мне, что в Латвии все время есть разные коронавирусы, а не только последние модификации".
При этом женщина, с которой он говорил, надела респиратор и очки.
"Однако работницы в каждом предложении пытались отговорить меня, чтобы я ехал домой. Интересовались, был ли я у семейного врача. Я пытался убедить, что прибыл в Центр инфектологии, заплачу за анализы. Мне ответили, что такой вариант сейчас невозможен. Я не успокоился и попросил, чтобы у меня все-таки взяли анализы. " Тогда нам нужно положить вас в изолятор", ответили мне, якобы ожидая согласия", - рассказал газете пациент.
"У меня трижды переспросили: "Тогда оформляем вас в больницу и все!" Однако было ощущение, что они любой ценой пытаются от меня избавиться.
Вскоре появилась доктор. Она стояла от меня в каких четырех метрах, я даже не слышал, что она говорит. Услышал, как спросила: "Ну что, берем?" Поинтересовался, сколько меня продержат в изоляторе. Оказалось, что шесть часов. Пытался убедить, что я адекватный человек, ответственный, к людям не пойду, сяду в машину и поеду домой. Никто меня не пытался уговорить, чтобы я остался", - рассказал пациент.
Когда он вышел LIC, то позвонил в SPKC и рассказал то же самое, что раньше в больнице. Ему пояснили, что во время, когда он был в Италии, там вирус еще не распространился. "Но я знаю, что вирус не распространяется именно тогда, когда об этом пишут газеты - люди ведь заболели раньше. И там меня призвали идти к семейному врачу, и, если действительно окажется, что это коронавирус, то ко мне пошлют специально экипированную бригаду, которая доставит меня в Центр инфектологии", - рассказал Ренар.
Позднее его состояние здоровья улучшилось, однако он не понимает, почему никто из работников LIC даже не поинтересовался, как его зовут, "не говоря о том, что кто-то действительно захотел бы сделать все необходимые анализы".
Директор департамента анализа риска инфекционных заболеваний и профилактики SPKC Юрий Перевощиков признал газете - если человек, вернувшийся из затронутых заболеванием стран, и у которого есть признаки болезни, сразу не звонит 113, а действует сам, то могут возникнуть проблемы.
Этот случай будет проанализирован, чтобы подобные ошибки не повторились.