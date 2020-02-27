Газета: мужчина пытался провериться в LIC на коронавирус, но потерпел неудачу

В лечебном учреждении пообещали проанализировать этот случай, чтобы в будущем подобные ошибки не повторялись.

Как пишет газета, мужчина по имени Ренар с 15 по 18 февраля посещал выставку в Милане, после чего вернулся в Латвии, а затем поехал в Варшаву, где встречался с китайцами.

23 февраля он вернулся домой в Айзкраукле и почувствовал характерные для вируса симптомы - болела голова, ломило кости, першило в горле и глазах, поэтому, опасаясь возможного заболевания новым коронавирусом, решил обратиться в LIC.

"В интернете нашел координаты инфектологического центра, увидел информационный баннер. Прочитал, что вне рабочего времени, начиная с 17 часов, можно связаться с дежурным эпидемиологом Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC). Когда позвонил, мне сказали, что очень хорошо, что я позвонил, но было бы лучше, "чтобы вы приехали в Центр инфектологии и сдали анализы". Я поинтересовался, действительно ли они меня примут в воскресенье, на что мне ответили, что больница принимает больных всегда", - рассказал газете Ренар.

23 февраля после 20 часов он приехал в LIC и снова позвонил по номеру, чтобы сообщить, что приехал, так как двери были закрыты. Сотрудник LIC попросил подождать и пообещал, что сейчас все организует - врач придет, все сделают. Однако спустя пять минут мужчине позвонили и сообщили, что все-таки ничего не получится, так как такой возможности нет.

"Спросил, что мне делать. Женщина на другом конце телефона посоветовала ехать в Гайльэзерс, где меня точно смогут госпитализировать", - рассказал мужчина.

"К такому повороту я готов не был. Приехал домой и в понедельник пошел к своему терапевту, чтобы начать лечение. Когда рассказал все врачу, он сказал мне: "Не могу тебе сказать, заболел ли ты коронавирусом, езжай в Ригу и проверься!". Так я и сделал", - рассказал пациент.

Однако во второй раз персонал LIC приветливее не стал.

"Подошел к регистратуре и сказал, что мне необходимо провериться, не привез ли я из Италии коронавирус. В регистратуре у меня спросили, что меня тревожит. Рассказал, что был в Италии, в зоне, где заболевшие, после этого в Польше работал с китайцами. Регистратор поинтересовалась, есть ли у меня симптомы коронавируса. Ответил утвердительно. Сначала она пыталась объяснить мне, что в Латвии все время есть разные коронавирусы, а не только последние модификации".

При этом женщина, с которой он говорил, надела респиратор и очки.