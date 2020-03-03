RNP потратит 1,45 млн евро на вывоз снега

Работы по вывозу снега и очистке крыш Ferrus будет выполнять за 1 449 000,00 евро. Всего в рамках конкурса было получено два предложения. Закупка была объявлена еще в сентябре, однако победителя выбрали только в этом году. Договор с Ferrum заключен на четыре года.

Компания будет обслуживать дворы и крыши многоквартирных домов, которыми управляет RNP.

Как отмечает издание Latvijas Avīze, ранее Ferrus победила в похожей закупке от Rīgas Meži на сумму в 41 999 евро — за эти деньги комапания в зимний сезон 2019-2020 гг. должна была убирать снег на дорожках и очищать их от льда.

Также компания Ferrus стала одной из победительниц в похожем конкурсе Государственного центра защиты военных объектов на сумму в 41 999 евро.