Трагедия в Золитуде: полное решение суда будет готово в ноябре

Представитель суда Анете Микелсоне сказала агентству LETA , что первоначально датой оглашения полного приговора было назначено 13 марта, но в связи с его объемом и необходимостью переводить на русский язык срок был продлен.

При написании приговора суд тратит в среднем 11 дней на каждого обвиняемого.

Адвокат единственного осужденного Ивара Сергетса Артур Звейсалниекс считает время подготовки приговора соразмерным, с учетом того, что он занимает более 800 страниц. Адвокат прогнозирует, что в апелляционной инстанции дело может быть рассмотрено в 2021 году и сравнительно быстро. Со своей стороны адвокат планирует просить о нескольких дополнительных экспертизах, что не потребует много времени.

Ранее самым объемным судебным приговором в истории Латвии был приговор по так называемому делу о цифровом телевидении, который занял 876 страниц.

Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги оправдал всех обвиняемых по делу о золитудской трагедии, кроме инженера-строителя Ивара Сергетса, который приговорен к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.