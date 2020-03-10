Вт, 10.03.2020
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В Латвии продолжает снижаться уровень безработицы

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В конце февраля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщает Государственное агентство занятости (NVA).

В конце прошлого месяца на учете в NVA было 58 247 безработных, что на 585 человек меньше, чем в январе (58 832 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце февраля был в Рижском регионе - 4,3%, самый высокий в Латгале - 13,9%.

В Видземе и Земгале безработица в феврале составила 6% и 6,5% экономически активного населения, в Курземе - 7,3%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в феврале составил 4%.

В конце 2019 года безработица в Латвии составляла 6,2%, в конце января этого года - 6,4%.

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