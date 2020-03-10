В Латвии продолжает снижаться уровень безработицы

В конце прошлого месяца на учете в NVA было 58 247 безработных, что на 585 человек меньше, чем в январе (58 832 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце февраля был в Рижском регионе - 4,3%, самый высокий в Латгале - 13,9%.

В Видземе и Земгале безработица в феврале составила 6% и 6,5% экономически активного населения, в Курземе - 7,3%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в феврале составил 4%.