Акции единственного оператора системы транспортировки природного газа в Латвии продадут японцам

Минэкономики указало, что Conexus является единственным оператором системы транспортировки природного газа на территории Латвии, и осуществление такой сделки возможно только с одобрения Кабинета министров в соответствии с процедурой, указанной в законе об энергетике, после проведения оценки влияния соответствующей сделки на национальные интересы.

Министерство напомнило, что Conexus должен был обеспечить, чтобы до 1 января 2020 года Marguerite Gas и российское предприятие "Газпром" продали принадлежащие им акции Conexus. Marguerite Gas планировало продать принадлежащие ему 29,06% акций Conexus фонду японской компании Marubeni. Однако до сих пор неизвестно, продал ли и кому продал "Газпром" свои акции Conexus.

Как сообщалось, Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) выдала Conexus сертификат с двумя условиями, которые предприятие должно было выполнить до конца 2019 года. Во-первых, предприятие должно было обеспечить, чтобы авторский надзор за Инчукалнским подземным хранилищем с 1 января 2020 года осуществлял коммерсант, который не связан прямым или косвенным образом с компанией "Газпром", а также обеспечить, чтобы "Газпром" не мог прямо или косвенно контролировать Conexus. Таким образом, "Газпрому" необходимо было продать свои акции. Во-вторых, необходимо было устранить конфликт интересов, который создает одновременное наличие у Marguerite Gas как акций Conexus, так и акций Latvijas gazе.