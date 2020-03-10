Акции единственного оператора системы транспортировки природного газа в Латвии продадут японцам

Кабинет министров во вторник принял решение разрешить продажу принадлежащих Marguerite Gas акций оператора газораспределительной системы АО Conexus Baltic Grid (Conexus) фонду японской компании Marubeni MM Infrastructure Investments Europe Limited, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.
Marguerite Gas принадлежит 29,06% акций Conexus.
Минэкономики указало, что Conexus является единственным оператором системы транспортировки природного газа на территории Латвии, и осуществление такой сделки возможно только с одобрения Кабинета министров в соответствии с процедурой, указанной в законе об энергетике, после проведения оценки влияния соответствующей сделки на национальные интересы.
Министерство напомнило, что Conexus должен был обеспечить, чтобы до 1 января 2020 года Marguerite Gas и российское предприятие "Газпром" продали принадлежащие им акции Conexus. Marguerite Gas планировало продать принадлежащие ему 29,06% акций Conexus фонду японской компании Marubeni. Однако до сих пор неизвестно, продал ли и кому продал "Газпром" свои акции Conexus.
Как сообщалось, Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) выдала Conexus сертификат с двумя условиями, которые предприятие должно было выполнить до конца 2019 года. Во-первых, предприятие должно было обеспечить, чтобы авторский надзор за Инчукалнским подземным хранилищем с 1 января 2020 года осуществлял коммерсант, который не связан прямым или косвенным образом с компанией "Газпром", а также обеспечить, чтобы "Газпром" не мог прямо или косвенно контролировать Conexus. Таким образом, "Газпрому" необходимо было продать свои акции. Во-вторых, необходимо было устранить конфликт интересов, который создает одновременное наличие у Marguerite Gas как акций Conexus, так и акций Latvijas gazе.