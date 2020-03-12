Чт, 12.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

Авария с летальным исходом: женщина въехала в бетонный столб
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ФОТО: скриншот видео

По пока невыясненным причинам некая женщина, находясь за рулем автомобиля марки Audi, врезалась в бетонный столб. Авария произошла в Риге, в районе Плескодале.

Медики долго пытались реанимировать пятидесятилетнюю автоводительницу, но ее жизнь спасти не удалось, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

В интервью Degpunktā свидетель происшествия Лайла (имя изменено) рассказала, что пришла домой с работы, сидела в гостиной и смотрела с детьми телевизор, как вдруг услышала жуткий грохот на улице.

"Я слышала удар, вышла на улицу и вызвала скорую. Машина снесла столб, въехала в дерево. Женщину люди вытащили из машины и просто положили на землю", - рассказала свидетель. 

Некая пенсионерка рассказала, что ее крестник видел момент аварии, якобы женщине стала плохо, она совершала маневр и ей помешали. 

По рассказам свидетелей, медики около часа пытались реанимировать пострадавшую в аварии, но спасти ее не удалось. По факту аварии полиция завела уголовное дело, в ходе которого выяснит причину аварии. 

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