Авария с летальным исходом: женщина въехала в бетонный столб
По пока невыясненным причинам некая женщина, находясь за рулем автомобиля марки Audi, врезалась в бетонный столб. Авария произошла в Риге, в районе Плескодале.
Медики долго пытались реанимировать пятидесятилетнюю автоводительницу, но ее жизнь спасти не удалось, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.
В интервью Degpunktā свидетель происшествия Лайла (имя изменено) рассказала, что пришла домой с работы, сидела в гостиной и смотрела с детьми телевизор, как вдруг услышала жуткий грохот на улице.
"Я слышала удар, вышла на улицу и вызвала скорую. Машина снесла столб, въехала в дерево. Женщину люди вытащили из машины и просто положили на землю", - рассказала свидетель.
Некая пенсионерка рассказала, что ее крестник видел момент аварии, якобы женщине стала плохо, она совершала маневр и ей помешали.
По рассказам свидетелей, медики около часа пытались реанимировать пострадавшую в аварии, но спасти ее не удалось. По факту аварии полиция завела уголовное дело, в ходе которого выяснит причину аварии.