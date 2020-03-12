Авария с летальным исходом: женщина въехала в бетонный столб

Медики долго пытались реанимировать пятидесятилетнюю автоводительницу, но ее жизнь спасти не удалось, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.

В интервью Degpunktā свидетель происшествия Лайла (имя изменено) рассказала, что пришла домой с работы, сидела в гостиной и смотрела с детьми телевизор, как вдруг услышала жуткий грохот на улице.

"Я слышала удар, вышла на улицу и вызвала скорую. Машина снесла столб, въехала в дерево. Женщину люди вытащили из машины и просто положили на землю", - рассказала свидетель.

Некая пенсионерка рассказала, что ее крестник видел момент аварии, якобы женщине стала плохо, она совершала маневр и ей помешали.