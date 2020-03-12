Из-за коронавируса airBaltic уволит еще 100 работников
В связи с распространением коронавируса в мире и его влиянием на маршрутную сеть airBaltic, компания вынуждена дополнительно на время сократить численность сотрудников, в основном экипажей самолетов, на 100 человек, и в целом сокращения вместе с объявленными 11 марта могут коснуться 350 человек.
Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, предложит неоплачиваемые отпуска, не будет продлевать испытательные сроки или же ликвидирует рабочие места. По информации на сайте авиакомпании, в ней трудоустроены 1600 человек.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим заявил, что, к сожалению, вызванный коронавирусом кризис обостряется.
"У нас в настоящее время нет других возможностей, кроме как в этой чрезвычайной ситуации предпринять чрезвычайные меры, чтобы наша компания могла восстановиться, когда этот глобальный кризис закончится. Нет никаких сомнений в том, что в конце концов ситуация улучшится и airBaltic вернется к своей стратегии роста. Я благодарен нашей команде и жителям Латвии за оказанную нам поддержку в это трудное время", - сказал он.
Из-за коронавируса airBaltic в целом отменила 580 рейсов в период с 9 марта по 31 мая. По соображениям здоровья и безопасности, а также с учетом рекомендаций ответственных учреждений временно отменены все рейсы в Италию и Израиль.
У airBaltic имеется подробно разработанный кризисный план на случай различных кризисов в экономике и операционной деятельности. С 28 февраля в компании создана рабочая группа C19AG, которая регулярно анализирует актуальную информацию и принимает соответствующие решения.