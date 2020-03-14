За несоблюдение карантина — уголовное преследование: глава МВД пригрозил зараженным Covid-19

Если инфицированное коронавирусом Covid-19 лицо не будет предпринимать предписанные Службой неотложной медицинской помощи меры предосторожности, против него может быть начат уголовный процесс. Об этом в интервью телеканалу LTV в программе Panorāma заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс.
Он также указал, вызывать ответственные службы можно будет и в тех случаях, если люди нарушают запрет на собрания свыше 50 персон.
По словам Гиргенса, "пандемия вируса — это большой вызов для наших служб", всем необходимы дополнительные ресуры для быстрого реагирования, однако "панике места нет".