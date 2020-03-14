Сб, 14.03.2020
Оснований для того, чтобы делать запасы - нет. Это грозит лишь молью в продуктах. Людмила Виксна, инфектолог
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • За несоблюдение карантина — уголовное преследование: глава МВД пригрозил зараженным Covid-19

За несоблюдение карантина — уголовное преследование: глава МВД пригрозил зараженным Covid-19

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

ФОТО: Valsts kanceleja

Если инфицированное коронавирусом Covid-19 лицо не будет предпринимать предписанные Службой неотложной медицинской помощи меры предосторожности, против него может быть начат уголовный процесс. Об этом в интервью телеканалу LTV в программе Panorāma заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Он также указал, вызывать ответственные службы можно будет и в тех случаях, если люди нарушают запрет на собрания свыше 50 персон.

По словам Гиргенса, "пандемия вируса — это большой вызов для наших служб", всем необходимы дополнительные ресуры для быстрого реагирования, однако "панике места нет".

Последние новости

НАВЕРХ