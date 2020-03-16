Этим решением Дирекции автотранспорта отменяется ограничение работы мобильного приложения Yandex.Taxi и сайта taxi.yandex.lv на территории Латвии.

Как RUS.TVNET отметили представители коммерсанта, "приложение успешно прошло регистрацию в Автотранспортной дирекции Латвии. Таким образом, Yandex.Taxi полностью соответствует новым требованиям законодательства. Дирекция разослала операторам мобильной связи и интернета распоряжении о снятии ограничения, и мы рассчитываем, что доступность Yandex.Taxi в ближайшее время полностью восстановится. Мы продолжаем развивать сервис в Латвии, запускать новые функции, внедрять новые разработки, включая технологии безопасности".

Как сообщалось ранее, Автотранспортная дирекция приняла решение заблокировать приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv. Причина была в том, что они предоставляли услуги без регистрации.

Согласно правилам, требование регистрации сайта и приложения распространяется на случаи, когда при их посредничестве организуются пассажирские перевозки на легковых автомобилях, в том числе и такси, если услугу можно заказать, подтвердить и оплатить посредством Интернета. Также регистрация необходима, чтобы проверить наличие у таксистов разрешений.