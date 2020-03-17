Умер спортивный журналист Каспарс Лацис

Ar skumjām ziņojam, ka pirmdiena atnesusi sēru vēsti. Pāragri mūžībā devies Kaspars Lācis (1978-2020) – viens no raidījuma “Rīta Panorāma” sporta vīriem. pic.twitter.com/H6dC4hlwPt — Latvijas Televīzija (@LatvijasTV) March 16, 2020

О трагическом известиии позже было объявлено и в ночных новостях LTV.

Лацис присоединился к команде Rīta Panorāma около семи лет назад.

В своё время Каспарс играл в любительской хоккейной лиге, а до прихода на LTV пять сезонов проработал в рижском хоккейном клубе "Динамо".