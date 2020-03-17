Вт, 17.03.2020
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Умер спортивный журналист Каспарс Лацис

Каспар Лацис

ФОТО: Facebook/Kaspars Lācis

Умер модератор спортивных новостей программы LTV Rīta panorāma и ведущий передачи Hokeja laukums на телеканале LTV 7 Каспарс Лацис (1978 - 2020). Это порталу TVNET подтвердили в Латвийской федерации хоккея.

О трагическом известиии позже было объявлено и в ночных новостях LTV.

Лацис присоединился к команде Rīta Panorāma около семи лет назад.

В своё время Каспарс играл в любительской хоккейной лиге, а до прихода на LTV пять сезонов проработал в рижском хоккейном клубе "Динамо".

В октябре прошлого года начался второй сезон его передачи Hokeja laukums.

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