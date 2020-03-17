Умер спортивный журналист Каспарс Лацис

Умер модератор спортивных новостей программы LTV Rīta panorāma и ведущий передачи Hokeja laukums на телеканале LTV 7 Каспарс Лацис (1978 - 2020). Это порталу TVNET подтвердили в Латвийской федерации хоккея.
Ar skumjām ziņojam, ka pirmdiena atnesusi sēru vēsti. Pāragri mūžībā devies Kaspars Lācis (1978-2020) – viens no raidījuma “Rīta Panorāma” sporta vīriem. pic.twitter.com/H6dC4hlwPt— Latvijas Televīzija (@LatvijasTV) March 16, 2020
О трагическом известиии позже было объявлено и в ночных новостях LTV.
Лацис присоединился к команде Rīta Panorāma около семи лет назад.
В своё время Каспарс играл в любительской хоккейной лиге, а до прихода на LTV пять сезонов проработал в рижском хоккейном клубе "Динамо".
В октябре прошлого года начался второй сезон его передачи Hokeja laukums.