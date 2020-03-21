В Литве - первая смерть от Covid-19

У больного Covid-19 был диагностирован уже после того, как он умер в пятницу в больнице Укмерге. Пациент входил в группу повышенного риска.

"Это был пожилой человек с хроническими медицинскими проблемами", - подтвердила BNS представитель министерства по связям с прессой Юстина Петравичиене. Пол умершего она не назвала.

По ее словам, неизвестно, как данный пациент заразился коронавирусом и были ли у него контакты с другими зараженными.

По информации литовских СМИ, умерший больной - это женщина. Она могла заразиться в больнице Укмерге, где проходила лечение. Как заявил мэр района Роланд Яницкас, такая возможность не исключена, но на данный момент и не подтверждена.

Если выяснится, что пациентка заразилась в больнице, будет расследование, добавил мэр. Ранее сообщалось, что Covid-19 был выявлен у сотрудницы данной больницы.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига отозвал информацию о том, что эта сотрудница работала еще в двух местах.