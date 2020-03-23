LTRK: действия Латвии по ограничению Covid-19 слишком медленные

Действия Латвии по ограничению вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 слишком медленные, заявил в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис.
"Нужно действовать быстрее, опережая кризис", - сказал он.
Ростовскис считает, что Латвии, как это сделали Италия и Испания, нужно еще более ограничить контакты людей, иначе заболеваемость будет стремительно расти.
По мнению председателя LTRK, быстрее нужно обеспечивать и финансовую поддержку предприятиям.
"Сейчас нужно покупать время. Чем быстрее мы купим время с точки зрения здоровья и снабжения деньгами, тем больше мы выиграем времени, чтобы придумать дальнейшие шаги", - сказал Ростовскис.
Ранее LTRK, Латвийская конфедерация работодателей, Латвийский союз свободных профсоюзов и Латвийский союз самоуправлений призвали Сейм и правительство срочно усовершенствовать модель кризисного управления и действовать более дальновидно.