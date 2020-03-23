LTRK: действия Латвии по ограничению Covid-19 слишком медленные

"Нужно действовать быстрее, опережая кризис", - сказал он.

Ростовскис считает, что Латвии, как это сделали Италия и Испания, нужно еще более ограничить контакты людей, иначе заболеваемость будет стремительно расти.

По мнению председателя LTRK, быстрее нужно обеспечивать и финансовую поддержку предприятиям.

"Сейчас нужно покупать время. Чем быстрее мы купим время с точки зрения здоровья и снабжения деньгами, тем больше мы выиграем времени, чтобы придумать дальнейшие шаги", - сказал Ростовскис.