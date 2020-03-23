Россия: профессор-инфекционист заболела Covid-19 и продолжала ходить на работу

Санникову подозревают в нарушении условий самоизоляции после возвращения из Европы. С 6 по 9 марта она была Испании, о чем не сказала своему руководству, пишет РБК.

Вернувшись из поездки, Санникова вела обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала разные учреждения. 17 марта женщину увезли в больницу, где у нее нашли Covid-19.

Всех, кто общался с заболевшей женщиной, после обследования отправили на самоизоляцию. Тесты выявили возможное наличие вируса у 11 коллег Санниковой, сообщает "Коммерсант". .