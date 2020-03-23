Пн, 23.03.2020
Здесь мы видим эту огромную нечестность - люди, работавшие в теневой экономике, сейчас начнут, возможно, понимать, что означают предоставляемые государством социальные гарантии. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
1

Россия: профессор-инфекционист заболела Covid-19 и продолжала ходить на работу

Москва, 21 марта 2020.

ФОТО: Gavriil Grigorov/Gavriil Grigorov/tass

В России главный внештатный инфекционист Минздрава Ставропольского края, профессор Ирина Санникова побывала в Испании и вернулась на работу, проигнорировав необходимость 14 дней быть в изоляции. В итоге против нее возбудили уголовное дело, а также она ушла в отставку. 

Санникову подозревают  в нарушении условий самоизоляции после возвращения из Европы. С 6 по 9 марта она была Испании, о чем не сказала своему руководству, пишет РБК.

Вернувшись из поездки, Санникова вела обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала разные учреждения. 17 марта женщину увезли в больницу, где у нее нашли Covid-19.

Всех, кто общался с заболевшей женщиной, после обследования отправили на самоизоляцию. Тесты выявили возможное наличие вируса у 11 коллег Санниковой, сообщает "Коммерсант". .

Ирина Санникова — доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Работает в вузе с 1993 года. В 2005 году ее удостоили звания "Заслуженный врач России".

Последние новости

НАВЕРХ