Ликвидирован филиал Danske Bank в Латвии

В то же время информация, опубликованная банком, свидетельствует, что в соответствии с решением Danske Bank о прекращении предоставления банковских услуг в странах Балтии латвийский филиал закрыт в пятницу, 20 марта.

В конце февраля обслуживание оставшихся бизнес-клиентов банка передано литовскому филиалу Danske Bank, а кредитный портфель частных клиентов филиала уже ранее перенял банк Citadele.