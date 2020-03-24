Ликвидирован филиал Danske Bank в Латвии

Филиал Danske Bank в Латвии ликвидирован с понедельника, 23 марта, свидетельствует информация Firmas.lv.
В то же время информация, опубликованная банком, свидетельствует, что в соответствии с решением Danske Bank о прекращении предоставления банковских услуг в странах Балтии латвийский филиал закрыт в пятницу, 20 марта.
В конце февраля обслуживание оставшихся бизнес-клиентов банка передано литовскому филиалу Danske Bank, а кредитный портфель частных клиентов филиала уже ранее перенял банк Citadele.
В феврале прошлого года банк объявил о решении прекратить деятельность в странах Балтии и России. За несколько часов до этого объявления финансовая инспекция Эстонии ввела запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии.