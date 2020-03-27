В марте число безработных выросло более чем на 2500 человек

С начала марта число безработных в Латвии выросло на 2557 человек, в общей сложности этот статус сейчас предоставлен 60 804 жителям Латвии, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (NVA).
Также известно, что уже 16 работодателей сообщили о планируемых коллективных увольнениях в общей сложности 3156 сотрудников.
О планируемых увольнениях NVA уведомили компании, предоставляющие услуги транспорта и хранения, размещения туристов и общепита, вывоза отходов, обрабатывающей промышленности, сделок с недвижимостью, развлечений и отдыха, искусства, науки и техники, розничные и оптовые торговцы, а также административные службы.
В то же время в марте произошло сокращение общего числа вакансий на 2449, в настоящее время в NVA доступна 28 301 вакансия.
Однако в агентстве все еще регистрируются новые вакансии. Согласно обобщенным NVA данным, за этот месяц было зарегистрировано 7 229 новых вакансий.
Как сообщалось, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии на конец февраля этого года составлял 6,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.
В конце февраля 2020 года в NVA было зарегистрировано 58 247 безработных, что на 585 человек меньше, чем месяцем ранее.