В марте число безработных выросло более чем на 2500 человек

Также известно, что уже 16 работодателей сообщили о планируемых коллективных увольнениях в общей сложности 3156 сотрудников.

О планируемых увольнениях NVA уведомили компании, предоставляющие услуги транспорта и хранения, размещения туристов и общепита, вывоза отходов, обрабатывающей промышленности, сделок с недвижимостью, развлечений и отдыха, искусства, науки и техники, розничные и оптовые торговцы, а также административные службы.

В то же время в марте произошло сокращение общего числа вакансий на 2449, в настоящее время в NVA доступна 28 301 вакансия.

Однако в агентстве все еще регистрируются новые вакансии. Согласно обобщенным NVA данным, за этот месяц было зарегистрировано 7 229 новых вакансий.

Как сообщалось, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии на конец февраля этого года составлял 6,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.