Пт, 27.03.2020
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Вероника Рутковска, журналист TVNET

Карантин для отдельных населенных пунктов: возможно, но не сейчас

Иллюстративное фото

ФОТО: FRANCK FIFE / AFP

Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня, заявил на пресс-конференции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Он сказал, что такое решение может быть принято в случае интенсивного распространения болезни или внезапной вспышки. Карантин означает ограничения на передвижение между затронутым и менее затронутым регионом.

По словам Перевощикова, в Латвии уже происходит локальная передача вируса, но пока она не столь интенсивна.

Местные ограничения нужны, чтобы уберечь систему здравоохранения от перегрузки.

"В настоящее время в нашей стране заболеваемость в целом, а также в краях несравнима с ситуацией, когда в других странах начинался жесткий карантин. Может быть, через неделю, две на какой-то территории будет крупная вспышка, тогда посмотрим", - сказал специалист.

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