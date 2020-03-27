Карантин для отдельных населенных пунктов: возможно, но не сейчас

Он сказал, что такое решение может быть принято в случае интенсивного распространения болезни или внезапной вспышки. Карантин означает ограничения на передвижение между затронутым и менее затронутым регионом.

По словам Перевощикова, в Латвии уже происходит локальная передача вируса, но пока она не столь интенсивна.

Местные ограничения нужны, чтобы уберечь систему здравоохранения от перегрузки.