Разница в показателях смертности от коронавируса: от чего она зависит?

Чем объясняется такая существенная разница? По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на этот показатель влияют такие факторы, как возраст больных, уровень медицинской помощи и - не в последнюю очередь - количество проводимых тестов. Ведь число выявленных случаев, включенное в статистику, оказывает значительное влияние на опубликованные данные, в том числе - и на коэффициент смертности. В некоторых странах тест на коронавирус проводят даже тем людям, которые умерли, на первый взгляд, от других заболеваний.

ФОТО: Deutche Welle

Фактор № 1: Количество сделанных тестов

В Италии средний возраст людей, у которых был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, составляет 63 года. В Германии он колеблется в пределах 45 лет. Вполне возможно, это связано с тем, что в Италии тест на коронавирус делали гораздо меньшему числу молодых людей со слабыми симптомами заболевания, чем в Германии. Следовательно, они не учитывались при составлении статистических данных. А это, в свою очередь, повышает коэффициент смертности, поскольку видимой остается только вершина айсберга - больные с тяжелыми симптомами.

К тому же, как пишет итальянская газета Corrierre della Sera, в Италии, по всей вероятности, велико не только количество неучтенных случаев заражения, но и число незарегистрированных от коронавируса смертей. Абсолютно противоположный подход можно наблюдать в Южной Корее: там проводится гораздо больше тестов на коронавирус, чем в большинстве других стран, и коэффициент смертности чрезвычайно низок.

Фактор № 2: Средний возраст населения

Определенную роль может играть и средний возраст населения в стране. Пожилые люди особенно подвержены риску инфицирования коронавирусом. Опасность усиливают уже имеющиеся у них хронические заболевания и ослабленная в целом иммунная система. Люди пожилого возраста входят в группу риска и тогда, когда речь идет о заражении инфекционными заболеваниями.

Однако этим фактором нельзя объяснить различия в коэффициенте смертности между Германией и Италией, поскольку возрастная структура обеих стран примерно одинакова. В 2018 году средний возраст немцев составлял 46 лет, итальянцев - 46,3 года.

Положительный тест на коронавирус ФОТО: Reutres/D.Ruvic

Данный показатель, скорее, сыграет роль в установлении коэффициента смертности в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где средний возраст населения значительно ниже. К примеру, в Мали, Чаде и Демократической Республике Конго он составляет примерно 16 лет.

Фактор № 3: Начало эпидемии

Еще одним возможным объяснением различных уровней смертности может быть время начала резкого распространения коронавируса. В Италии и Испании, которые охвачены эпидемией намного серьезней Германии, она вспыхнула раньше. А поскольку с момента инфицирования вирусом SARS-CoV-2 до смерти от вызванной им пневмонии COVID-19 проходит какое-то время, к концу эпидемии уровень смертности, скорее всего, еще возрастет.

Некоторые ученые полагают, что эпидемия в Германии еще не достигла своего пика. Если это действительно так, страну, вероятно, ожидает увеличение числа летальных случаев.

Фактор № 4: Уровень медицинской помощи