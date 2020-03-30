Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Во вторник вступят в силу требования по дистанцированию в местах общепита

Столики в ресторане. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Министерство экономики разработало более строгие требования социального дистанцирования в местах общественного питания, которые вступят в силу со вторника, 31 марта, сообщили агентству LETA в министерстве.

Согласно распоряжению Минэкономики, в местах общественного питания необходимо обеспечивать дистанцию в два метра между столиками. При этом за одним столом не могут находиться более двух человек, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи.

На кассах и в зоне обслуживания необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Максимально допустимым количеством посетителей в зале общественного питания является один человек на площади как минимум 4 кв. м. Поставщики услуг общественного питания также должны обеспечить возможность приобретения еды навынос.

Кроме того, у входа в заведения общественного питания должны быть размещены информационные таблички с призывом к людям с симптомами респираторных инфекций не приходить в места общественного питания.

Также посетители должны быть информированы о максимальном количестве людей, которые одновременно могут находиться в заведении общественного питания, и о необходимости сохранять дистанцию в два метра.

В местах общественного питания раз в 15 минут должно звучать сообщение на латышском языке, призывающее не задерживаться в заведении и следовать всем ограничениям.

Минэкономики призывает поставщиков услуг вводить и другие меры предосторожности для ограничения потока клиентов и защиты работников и клиентов.

За соблюдением всех вышеупомянутых требований будет следить Госполиция и полиция самоуправления.

Последние новости

НАВЕРХ