Covid-19 есть во всех больших городах Латвии

В минувшие сутки сутки заболевание Covid-19 впервые зарегистрировано и в Дагдском крае. В общей сложности новый вид коронавиурса распространился на жителей 48 самоуправлений, сообщает LETA.

В понедельник, 30 марта, в Латвии подтверждено еще 29 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 376 человек.

Уже сообщалось, что на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.