Россия отправила в США военный самолет с медицинскими масками и оборудованием

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, речь об этой помощи шла в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США, сообщает "Интерфакс".

"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - цитирует Пескова "Интерфакс". По словам Пескова, президент США Дональд Трамп "с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера".

Ранее Россия отправила помощь Италии, однако, местные СМИ сообщили, все присланные Россией специалисты - военные с высокими должностями, а не медики. Что касается грузов, то, по сообщению итальянских изданий, они тоже были бесполезны.