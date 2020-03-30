Пн, 30.03.2020
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Трамп: Россия не самая большая проблема США. Надо дружить со всеми

Дональд Трамп.

ФОТО: Jim Loscalzo / ZUMAPRESS.com

Россия - далеко не самая масштабная проблема для США на мировой арене, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью Fox News. 

 "Нам нужно стараться ладить со всеми, когда это возможно", - цитирует Трампа "Интерфакс". 

Президент США указал, что СССР во время Второй мировой войны, вместе с США боролись против гитлеровской Германии и понесли огромные человеческие потери.

"Они были нашими партнерами. А теперь с Россией мы почему-то больше не хотим разговаривать, зато контактируем с Германией... Я не понимаю, как так получается, что с одними странами мы общаемся, а с другими - нет", - сказал Трамп. 

В интервью Fox News Трамп сообщил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Тем для разговора несколько - борьба с Covid-19,  цены на нефть и с торговлю. Трамп предположил, что Путин снова поднимет вопрос о снятии санкций против России, о чем "просит уже два года". 

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