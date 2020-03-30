Трамп: Россия не самая большая проблема США. Надо дружить со всеми

Россия - далеко не самая масштабная проблема для США на мировой арене, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью Fox News.
"Нам нужно стараться ладить со всеми, когда это возможно", - цитирует Трампа "Интерфакс".
Президент США указал, что СССР во время Второй мировой войны, вместе с США боролись против гитлеровской Германии и понесли огромные человеческие потери.
"Они были нашими партнерами. А теперь с Россией мы почему-то больше не хотим разговаривать, зато контактируем с Германией... Я не понимаю, как так получается, что с одними странами мы общаемся, а с другими - нет", - сказал Трамп.
В интервью Fox News Трамп сообщил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Тем для разговора несколько - борьба с Covid-19, цены на нефть и с торговлю. Трамп предположил, что Путин снова поднимет вопрос о снятии санкций против России, о чем "просит уже два года".