Трамп: Россия не самая большая проблема США. Надо дружить со всеми

"Нам нужно стараться ладить со всеми, когда это возможно", - цитирует Трампа "Интерфакс".

Президент США указал, что СССР во время Второй мировой войны, вместе с США боролись против гитлеровской Германии и понесли огромные человеческие потери.

"Они были нашими партнерами. А теперь с Россией мы почему-то больше не хотим разговаривать, зато контактируем с Германией... Я не понимаю, как так получается, что с одними странами мы общаемся, а с другими - нет", - сказал Трамп.