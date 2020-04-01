За въезд в Юрмалу снова нужно платить

В среду, 1 апреля, начинается период, когда за въезд в Юрмалу нужно платить пошлину в размере двух евро.
Пропуск можно приобрести на въезде в город, на портале visitjurmala.lv, а также посредством мобильного приложения Mobilly или Citadele. Также пропуск продается у магазина Rimi в Лиелупе, у концертного зала Дзинтари, на парковке в Майори и у ж/д станции "Дубулты".
С пропуском на один день можно заезжать в город неограниченное количество раз. Важно правильно указать регистрационный норме автомобиля - пропуск годен только для одной машины.
Напомним: в Латвии действуют новые правила о соблюдении дистанции и пребывании в общественных местах. Следовательно, если вы собираете поехать в Юрмалу погулять у моря, подумайте, сможете ли там дистанцироваться от других людей. В период чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового вида коронавируса латвийцам рекомендуют самоизолироваться.
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