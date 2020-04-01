Коронавирус: в Лондоне созданы специальные бригады по вывозу скончавшихся дома

Небольшая мобильная бригада в составе водителя, медика и двух сотрудников полиции будет регистрировать смерть, выяснять личность скончавшегося и эвакуировать тело в морг.

Межведомственные бригады быстрого реагирования при пандемии (PMART), как их официально называют, будут высылаться в случае, если человек умирает вне стен больницы, и имеются сильные подозрения, что он скончался от Covid-19.

Первые такие бригады созданы в Лондоне для облегчения работы больниц, испытывающих большой наплыв пациентов с коронавирусом.

Факт смерти будет регистрировать представитель системы здравоохранения, будь то медсестра, студент-медик или профессиональный врач. Однако медицинское свидетельство будет выписываться только после осмотра тела вторым врачом.

BBC

"Бригады включают полицейских, медиков и пожарных, и в их задачу входит констатация факта смерти, установление личности скончавшегося и проверка на предмет возможных подозрительных обстоятельств смерти, - сообщил Sky News представитель лондонской Группы по координации стратегии. - После этого они соответствующим образом подготавливают тело для перевозки в морг или похоронную контору, где уже будет приниматься дальнейшее решение о похоронах или кремации".

Бригады получат в свое распоряжение миниавтобусы без специальной маркировки, и в их задачу будет входить также герметичная упаковка тел.

По мнению властей до трети всех смертей в результате коронавируса в столице может произойти в домашних условиях.