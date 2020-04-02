Звезды ТНТ приняли участие в спецвыпуске телеканала о коронавирусе

Звезды телеканала ТНТ и российского шоу-бизнеса появились в студии у Азамата Мусагалиева, чтобы напомнить о важности самоизоляции, а также поделиться лайфхаками, что делать в условиях карантина.

ФОТО: Пресс-фото

Во время съемок были соблюдены все рекомендованные меры предосторожности и правила гигиены. Съемки проходили без зрителей, а большинство гостей появились в студии посредством современных способов видеосвязи. Те же, кто присутствовал лично, были обработаны антисептиками.

Комик Stand Up Стас Старовойтов и креативный продюсер и ведущая шоу "Женский Стендап" Ирина Мягкова выступят с монологами на главную тему 2020 года, актеры "Импровизации" в "Громком разговоре" доступно объяснят простые правила поведения на карантине, Гарик Харламов сразится с Тимати в шоу "Где логика?" по скайпу, Мигель и Алексей Щербаков поддержат голосом уровень рубля в "Студии СОЮЗ", Екатерина Варнава попробует свои силы в магазине на диване, "Однажды в России" представит "Дневник семьи на карантине" и мэра Землегорска на самоизоляции, а Яна Кошкина на свободном эротическом языке даст советы мужчинам, которые впервые в жизни оказались закрытыми дома.

ФОТО: Пресс-фото

Помимо этого, Тимур Родригез в компании 30-ти звезд исполнит свой хит "Хочу с тобой на карантин" на мультиэкране, а Дмитрий Губерниев прямо из дома прокомментирует все, что можно комментировать.

"Жизнь продолжается. Вместе со звездами и друзьями телеканала мы сделали очень смешной спецвыпуск "ТНТ против коронавируса", которым хотим поднять настроение зрителям и еще раз подчеркнуть важность самоизоляции. Поэтому сидите дома и получайте удовольствие от просмотра. При записи этой программы были соблюдены все меры предосторожности и все возможные правила гигиены!" - отмечает Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер Comedy Club Production.