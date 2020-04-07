Rail Baltica: от улицы Золитудес до Рижского аэропорта вырубят 410 деревьев

Проектирующее инфраструктуру Rail Baltica в Рижском аэропорту предприятие Prosiv получило разрешение на вырубку деревьев у комиссии по сохранению насаждений Рижской думы.

Комиссия, выдавая разрешение, пришла к выводу, что на этом участке проложить трассу без вырубки деревьев невозможно.

Самоуправление установило размер компенсации за нанесенный природе ущерб в размере 98 тыс. евро.

Eiropas Dzelzceļa līnijas просит Рижскую думу вложить эти деньги в озеленение и благоустройство столицы.