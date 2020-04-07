Правительство выделило СМИ более двух миллионов евро. Кто их получит?

Кабинет министров одобрил выделение 2,04 млн евро из средств на непредвиденные случаи для поддержки латвийских средств массовой информации (СМИ). Министр культуры Наурис Пунтулис сказал, что за этим средства СМИ предстоит конкурировать.
Министр посянил, что в ближайшее время будут разработаны критерии, согласно которым СМИ смогут получить поддержку. Средства будут распределены в порядке конкурса.
"СМИ предстоит конкурировать, потому что это достаточно большое финансирование, которое государство сможет поделить. Деньги получат те, кто предложит лучшее решение", - сказал министр.
Как говорится в сообщении Министерства культуры, эта сумма необходима для поддержки непрерывности работы и наращивания потенциала коммерческих СМИ, что в свою очередь обеспечит создание качественного местного контента национального и регионального значения.
Из 2,04 млн евро 1 млн евро выделен Национальному совету по электронным СМИ для обеспечения разносторонней информации и мнений о преодолении кризиса Covid-19 и обеспечения безопасности информационного пространства в коммерческих электронных СМИ.
Чуть более 1 млн евро планируется выделить на деятельность фонда поддержки СМИ Министерства культуры для обеспечения разносторонней информации и мнений о преодолении кризиса Covid-19 и обеспечения безопасности информационного пространства в печатной прессе и на коммерческих новостных порталах, покрытия расходов на доставку абонированной прессы Latvijas Pasts и расходов на трансляцию программ электронных СМИ.
Из этой суммы 599,5 тыс. евро предназначены для поддержки печатной прессы и коммерческих новостных интернет-порталов, 223,7 тыс. евро - для покрытия затрат на доставку абонированной прессы во время чрезвычайного положения, а 217,7 тыс. евро - для покрытия месячных расходов на трансляцию программ электронных СМИ в период чрезвычайного положения.
Согласно текущим оценкам, общественным СМИ может дополнительно потребоваться поддержка в размере 1,4-1,6 млн евро.