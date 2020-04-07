Вт, 7.04.2020
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Российские медики используют малярные костюмы для защиты от Covid-19

Иллюстрация

ФОТО: PAU BARRENA / AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В России число выявленных за сутки случаев коронавируса впервые превысило тысячу.
  • Нехватка масок и оборудования в российских больницах.
  • Россия эвакуирует своих граждан из-за границы, но не всех.
  • Британский премьер Борис Джонсон в реанимации с коронавирусом.
  • Прокуратура США: Россия получила ЧМ по футболу 2018 благодаря взяткам.

Как сообщает программа "Главное", во многих больницах России острая нехватка средств спецзащиты - медики порой используют малярные костюмы, так как у них нет других. В отдаленных областях, например, в Новгородской, врачам сказали шить маски из марли. 

В одной из больниц в Санкт-Петербурге медики записали видео, в котором сообщили о мизерных поставках средств защиты. После публикации ролика одному из участников съемки поступила угроза увольнения, но в отделении появились маски и другое необходимое для борьбы с распространением Covid-19. 

Видео: ГЛАВНОЕ | 07.04.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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