Российские медики используют малярные костюмы для защиты от Covid-19

В этом выпуске:

В России число выявленных за сутки случаев коронавируса впервые превысило тысячу.

Нехватка масок и оборудования в российских больницах.

Россия эвакуирует своих граждан из-за границы, но не всех.

Британский премьер Борис Джонсон в реанимации с коронавирусом.

Прокуратура США: Россия получила ЧМ по футболу 2018 благодаря взяткам.

Как сообщает программа "Главное", во многих больницах России острая нехватка средств спецзащиты - медики порой используют малярные костюмы, так как у них нет других. В отдаленных областях, например, в Новгородской, врачам сказали шить маски из марли.

В одной из больниц в Санкт-Петербурге медики записали видео, в котором сообщили о мизерных поставках средств защиты. После публикации ролика одному из участников съемки поступила угроза увольнения, но в отделении появились маски и другое необходимое для борьбы с распространением Covid-19.

Видео: ГЛАВНОЕ | 07.04.20

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