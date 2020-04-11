Вирус "навылет": Трамп против ВОЗ. Как заражаются и болеют дети?

Нынешняя неделя по расчетам специалистов может стать пиковой по количеству потерь от коронавируса в США. Главный санитарный врач США заявил, что происходящее в исторической перспективе можно сравнить только с налетом на Перл-Харбор, после которого США вступили во Вторую мировую войну и атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке.