Вс, 12.04.2020
Все врачи, работающие в Коммунарке, считают, что они либо уже переболели, либо в процессе, либо им это предстоит. Московский врач-волонтер Антон

Вирус "навылет": Трамп против ВОЗ. Как заражаются и болеют дети?

ФОТО: FP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске:

  • Вирус "навылет" - критическая фаза эпидемии в США.
  • Обновленные данные о передаче коронавируса.
  • Как заражаются и болеют дети.
  • Почему темп эпидемии опередил скорость эволюции знаний о Covid-19.

Нынешняя неделя по расчетам специалистов может стать пиковой по количеству потерь от коронавируса в США. Главный санитарный врач США заявил, что происходящее в исторической перспективе можно сравнить только с налетом на Перл-Харбор, после которого США вступили во Вторую мировую войну и атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Видео: Итоги| 11.04.2020 

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать. 

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