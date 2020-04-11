Вирус "навылет": Трамп против ВОЗ. Как заражаются и болеют дети?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Вирус "навылет" - критическая фаза эпидемии в США.
- Обновленные данные о передаче коронавируса.
- Как заражаются и болеют дети.
- Почему темп эпидемии опередил скорость эволюции знаний о Covid-19.
Нынешняя неделя по расчетам специалистов может стать пиковой по количеству потерь от коронавируса в США. Главный санитарный врач США заявил, что происходящее в исторической перспективе можно сравнить только с налетом на Перл-Харбор, после которого США вступили во Вторую мировую войну и атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке.
Видео: Итоги| 11.04.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.
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