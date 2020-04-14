Жестокое убийство гражданки Латвии: в Эстонии задержаны двое подозреваемых

Ведущий следователь Юго-Восточного отделения полиции Тийт Мельтс рассказал, что для полицейских это дело началось более года назад, когда Валгаские полицейские начали расследовать исчезновение 31-летней гражданки Латвии, временно проживавшей в Валга. У следствия возникло подозрение, что женщина была вывезена из гоpoда куда-то в лес и там убита.

"Для проверки подозрений, поиска тела жертвы и предполагаемых преступников и для выяснения всеx обстоятельств преступления было начато уголовное производство, в ходе которого собирали всевозможную информацию, просматривали записи видеокамер и провели множество процессуальных действий", - сказал Мельтс.

Мельтс добавил, что версия, которая сначала казалась следователям маловероятной, по ходу следствия все больше получала подтверждение, и в апреле 2019 года после многократных поисков следователи нашли в Валгамаа на лугу в Мустйыэ фрагменты скелета человека, а недалеко в кустах остальную часть скелета вместе с черепом.

"Природа за это время сделала свою работу и от тела остались только кости, часть из которых, вероятно, была утащена животными, - описал ведущий следователь. - Экспертиза ДНК подтвердила подозрения полицейских, что найденный скелет на самом деле принадлежал пропавшей женщине".

Он добавил, что помимо последовательной работы важную роль сыграло умение местных полицейских "читать" природу, так как позже, когда кустарники начали бы зеленеть, останки скорее всего остались бы незамеченными.

"Получив результаты экспертизы, полицейские продолжили активные следственные действия и сложили из имеющейся информацию целостную картинy. Длившиеся год следствие и сбор доказательств завершились в прошлый четверг задержанием в Валга 38-летнего мужчины без определенного гражданства.

На основании собранных доказательств его подозревают в убийстве 31-летней гражданки Латвии, - сказал Мельтс. - Днем позже полицейские задержали в Валга 29-летнюю гражданку Латвии, которую подозревают в подстрекательстве к убийству и пособничествe в этом".

"В тот день, когда мы задержали вторую подозреваемую, был день рождения жертвы ей исполнилось бы 33 года", - описал полицейский печальное совпадение.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомасa Лийва, в субботу прокуратура представила Тартускому уездному суду ходатайства о взятии под стражу обоих подозреваемых, суд ходатайства удовлетворил.

"Данное тяжкое преступление является в Южной Эстонии за последние годы одним из самых сложных случаев убийств, к раскрытию которого, то есть к сбору информации и задержанию подозреваемых, привела упорная работа сотрудников Юго-Восточного отделения полиции Лыунаской префектуры. Так как следы предполагаемых преступников привели в Латвию, полиции пришлось собирать доказательства как в Эстонии, так и в Латвии, и раскрыть преступление помогло международное сотрудничество", - сказал Лийва.