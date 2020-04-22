"Знали, что она больше не вернётся к нам". 5-летняя девочка умерла от редкого осложнения Covid-19

Пятилетняя Скайлер Херберт (Skylar Herbert) была первым ребёнком и самым молодым человеком в штате, который скончался от Covid-19.

Девочка находилась в больнице с 29 марта и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких в течение двух недель. В воскресенье, 19 апреля, её родители приняли непростое решение: отключить оборудование.

Как выяснилось, коронавирус привёл к развитию менингоэнцефалита — воспалению оболочек и вещества головного мозга.

"Нам нужно было принять чрезвычайно тяжёлое решение и отключить Скайлар от аппарата вентиляции. (..) Врачи сказали, что, возможно, уже наступила смерть мозга. Мы знали, что она больше не вернётся к нам", - сказала мама Скайлар Лавондри Хеберт.

Месяц назад Скайлар рассказала родителям о сильной головной боли, которая не проходила после приёма обезболивающих. 23 марта они отправились к врачу, который выписал девочке антибиотики и отправил домой. Антибиотики не помогали и девочка продолжала жаловаться на головную боль и начала панически плакать. В итоге её отвезли в больницу, где сделали тест на коронавирус — он показал положительный результат.

Девочку выписали из больницы, однако спустя время она снова была госпитализирована. Там уже выяснили, что у девочки развился менингоэнцефалит. Состояние Скайлар стало резко ухудшаться. И её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как пишет РИА "Новости", согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США заразились COVID-19 почти 785 тысяч человек. Число смертей превысило 42 тысячи, выздоровели более 72 тысяч.