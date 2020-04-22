Ср, 22.04.2020
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Расширен круг самозанятых, которые смогут получить пособие по простою

Деньги. Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

Рабочая группа по поддержке предпринимателей и трудоустроенных, которой руководит министр финансов Янис Рейрс, в среду пришла к соглашению о внесении изменений в порядок выплаты пособий по простою. Впредь его смогут получить самозанятые, которые имеют дополнительные доходы за творческую или педагогическую работу. 

Как сообщили агентству LETA в Минфине, в порядок выплаты пособий по простою будут внесены изменения. 

Планируется, что пособия смогут получить самозанятые лица, которые ведут творческую или педагогическую деятельность, если доходы за нее не превышают установленный в 2020 году размер минимальной зарплаты. 

Также из критериев вычеркнут пункт, который запрещает претендовать на пособие самозанятым лицам, которые одновременно являются работодателями.

"С учетом того, что режим и микропредприятия, и индивидуального коммерсанта позволяет быть одновременно и работодателями, на данный момент существующие ограничения дискриминируют эту группу", - указал Минфин. 

Рабочая группа договорилась расширить определение, что такое "лицо, которое затронул кризис". Впредь самозанятыми лицами, которых затронул кризис, будут считаться те, кто получает доходы от неполной рабочей ставки, и доходы не превышают "минималку". 

На пособие по простою не смогут претендовать самозанятые, трудоустроенные у работодателя, который находится в простое, а сотрудники предприятия в последние полгода до объявления режима чрезвычайной ситуации ежемесячно получали больше "минималки". 

Также в среду Минблаг выступил с предложением, что впредь пособие по простою не может быть меньше 130 евро и его получат и те, кому ранее было отказано

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