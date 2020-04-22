Расширен круг самозанятых, которые смогут получить пособие по простою

Как сообщили агентству LETA в Минфине, в порядок выплаты пособий по простою будут внесены изменения.

📜❗️Ministra Jāņa Reira darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam vienojas noteikt dīkstāves pabalsta zemāko slieksni 130 eiro apmērā,🖊️tostarp ļaujot pabalstu saņemt arī pašnodarbinātām personām, kuras gūst papildus ienākumus par radošo un pedagoģisko darbu. pic.twitter.com/xN28gOpAPK — Finanšu ministrija (@Finmin) April 22, 2020

Планируется, что пособия смогут получить самозанятые лица, которые ведут творческую или педагогическую деятельность, если доходы за нее не превышают установленный в 2020 году размер минимальной зарплаты.

Также из критериев вычеркнут пункт, который запрещает претендовать на пособие самозанятым лицам, которые одновременно являются работодателями.

"С учетом того, что режим и микропредприятия, и индивидуального коммерсанта позволяет быть одновременно и работодателями, на данный момент существующие ограничения дискриминируют эту группу", - указал Минфин.

Рабочая группа договорилась расширить определение, что такое "лицо, которое затронул кризис". Впредь самозанятыми лицами, которых затронул кризис, будут считаться те, кто получает доходы от неполной рабочей ставки, и доходы не превышают "минималку".

На пособие по простою не смогут претендовать самозанятые, трудоустроенные у работодателя, который находится в простое, а сотрудники предприятия в последние полгода до объявления режима чрезвычайной ситуации ежемесячно получали больше "минималки".

Также в среду Минблаг выступил с предложением, что впредь пособие по простою не может быть меньше 130 евро и его получат и те, кому ранее было отказано.